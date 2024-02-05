В Казани осудили бывшего капитана буксира, пытавшегося дать взятку полиции

Кировский районный суд Казани вынес обвинительный приговор против 41-летнего жителя Самарской области — бывшего капитана судна, который, будучи в пьяном состоянии, пытался дать взятку сотруднику полиции. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК России (покушение на дачу взятки).



Суд с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем Татарской транспортной прокуратуры, установил, что в ноябре 2023 года капитан буксира-толкача «Тибет» в акватории реки Волга допустил посадку на мель своего судна с двумя баржами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что капитан буксира находится в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать привлечения к административной ответственности, капитан попытался передать сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался взять деньги.

Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Сумма взятки обращена в доход государства.



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Маргарита Головатенко