Новым начальником полиции Зеленодольского района Татарстана стал Айрат Багауов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

ОМВД России по Зеленодольскому району возглавил Айрат Багауов. Он занимал должность заместителя начальника управления участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Татарстану.

В разные годы Багауов возглавлял отделы МВД по Мамадышскому и Бугульминскому районам, а также в Альметьевске.

— Зеленодольский район — один из крупнейших муниципалитетов в республике, пятый по численности населения. Сотрудники нашего ОВД всегда отличались трудолюбием и ответственностью. Везло и с руководителями отделов. Поэтому я уверен, что работа полицейских и впредь будет оставаться на должном уровне, — сказал глава района Михаил Афанасьев.

предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

Айрат Багауов заменил Олега Хохорина. Последний занял этот пост в июне 2022 года. До этого Хохорин с 2014 года занимал пост главы межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский».

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Айрат Назипов