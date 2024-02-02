На охрану казанского экстрим-парка «Урам» выделят свыше 3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Молодежный центр Татарстана намерен выделить 3,2 млн рублей на оказание услуг по охране территории и помещений казанского экстрим-парка «Урам». Следить за зоной нужно с 14 февраля до конца года, выяснило «Реальное время».

На территории экстрим-парка будут функционировать два круглосуточных поста охраны с использованием мобильной группы и дневной пост охраны. Первые два будут работать круглосуточно, а последний — с 10.00 до 22.00.

При выявлении нарушений охранники должны принять меры по их пресечению. Также они вправе задерживать нарушителей порядка и доставлять их в служебное помещение охраны. Он находится в крытом комплексе. Там задержанных будут держать до прибытия полицейских.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сотрудникам разрешат использовать специальные средства и привлекать мобильные группы. В то же время и первым, и вторым запрещено иметь при себе оружие.

Напомним, на предоставление доступа к интернету гостям экстрим-парка «Урам» в Казани потратят 953,5 млн рублей. Доступ к интернету в помещениях парка будет предоставляться в течение всего 2024 года.

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Айрат Назипов