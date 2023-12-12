На доступ к интернету в казанском парке «Урам» потратят почти миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На предоставление доступа к интернету гостям экстрим-парка «Урам» в Казани потратят 953,5 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Доступ к интернету в помещениях парка будет предоставляться в течение всего 2024 года. Сеть будет называться URAM, Wi-Fi должен иметь скорость не менее 200 мбит/с. Технический персонал заказчика должен иметь доступ к сети 24 часа в сутки ежедневно. От подрядчика требуется предоставить возможность круглосуточной связи с техподдержкой.

Заказчиком выступает ГБУ «Молодежный центр Татарстана». Заявки на участие в тендере принимаются до 19 декабря, исполнителя определят 20 декабря.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко