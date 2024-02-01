Рустам Минниханов рассказал президенту России о развитии передовых инженерных школ в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии передовых инженерных центров в республике в ходе открытия современных кампусов в регионах России, участие в котором представители власти принимали по ВКС.



Минниханов отметил, что за последние два года в регионе создали шесть инженерных школ, а федеральные программы помогли поддержать 442 студенческих стартапа.

Раис Татарстана заверил президента, что все поставленные задачи будут выполнены.

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Маргарита Головатенко