Исследование: в Татарстане студентов готовы взять на работу по каждой десятой вакансии

На сегодняшний день около 9% от всех активных вакансий являются потенциально подходящими для молодых соискателей — то есть не требуют опыта работы, допускают частичную занятость и возможность работать, будучи студентом, а также содержат ряд других признаков. В Татарстане таких вакансий 10% от общего числа, говорится в исследовании сервиса hh.ru.

При этом конкурс среди молодых специалистов весьма высокий — сразу 10 резюме на вакансию. Наиболее жесткая конкуренция за рабочие места среди молодежи наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе и в Москве — там на одну молодежную вакансию приходится по 14 соответствующих резюме. Проще всего найти работу молодым специалистам в Центральном ФО, где на одно место претендуют в среднем 7 резюме.

В топ-5 профессиональных сфер, где спрос на молодых специалистов наиболее высок, вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (47% от общего числа вакансий для молодежи), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Розничная торговля» (по 27%), «Административный персонал» (22%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (13%). При этом конкретные специализации, на которые компании готовы брать молодежь, отличаются в зависимости от того, постоянная это работа или подработка.

Так, в рамках постоянного трудоустройства работодатели чаще всего предлагают начинающим специалистам позиции менеджеров по продажам (9,5% вакансий), секретарей или ассистентов (4,0%), поваров (3,7%), учителей (2,1%) и специалистов по подбору персонала (1,8%). В свою очередь, для подработки компании предлагают молодежи вакансии продавцов и кассиров (23,5% вакансий), курьеров (12,2%), операторов call-центров (7,5%), упаковщиков (7,2%), официантов и барменов (6,1%).

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