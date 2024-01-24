В 2023 году в Казани произошло 47 ДТП из-за выезда на встречную полосу

В 2023 году на территории Казани произошло 47 ДТП из-за выезда на встречную полосу, в которых погибло шесть человек, а еще 71 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу.

В целях профилактики и пресечения правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу, в период с 22 по 31 января проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса». В соответствии с Правилами дорожного движения, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и не создаст опасности и помех другим участникам дорожного движения.

В зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» при наличии сплошной линии разметки, а также в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью — обгоны запрещены.

По словам замначальника отдела ГИБДД Управления МВД по Казани — подполковника полиции Артура Газизова, за нарушение данных требований предусмотрена ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

В случае повторного совершения административного правонарушения, ответственность предусмотрена ч.5 ст. 12.15 КоАП РФ в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин