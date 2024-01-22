В Госдуму внесли проект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России

Сегодня в Госдуму внесли законопроект, позволяющий конфисковывать имущество за фейки о Вооруженных силах России.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о том, что проект о конфискации имущества будет внесен в Госдуму.

Теперь по решению суда конфисковывать имущество и лишать почетных званий будут за преступления, в том числе и за публичные призывы к экстремизму и за действия, направленные на нарушение целостности России.

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