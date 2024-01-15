Циклон «Белал» вызвал наводнение в столице Маврикия

На столицу Маврикия обрушился циклон «Белал». Затопленной оказалась набережная в Порт-Луи. Мощные волны и сильный ветер привели к сильным разрушениям, а также затопили автомобили и здания.

Ранее синоптики предупреждали жителей о надвигающемся циклоне, который уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон, в результате которых погиб один человек.

На Маврикии закрылись магазины, банки и другие учреждения. Помимо этого прекратил работу и международный аэропорт. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и избегать поездок. На острове действует комендантский час до 12:00 местного времени завтрашнего дня.

В Ассоциация туроператоров России уточнили, что пока не получали жалоб от туристов на Маврикии.

По словам директора департамента рекламы и PR Анны Филатовской, «туристы находятся в отелях, аннуляций пока нет, и не думаю, что они будут. Аэропорт закрыт на прилет и вылет до улучшения погоды».

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Илина Хакимова