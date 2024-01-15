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Происшествия

В Коми затопило шахту — один человек погиб

09:18, 15.01.2024

Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление участка шахты «Заполярная», расположенной на глубине 600 метров, следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Республике Коми.

На место происшествия прибыли подразделения Воркутинского взвода горноспасательной части и бригада медиков. В шахте в этот момент находилась смена из 60 человек, трое из них — на аварийном участке.

— Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб, — уточнили в ведомстве.

Сейчас ведутся поиски еще одного сотрудника.

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Галия Гарифуллина
Происшествия
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