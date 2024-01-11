В Казань пришла непогода

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

В Казани началась метель. Из-за погодных условий образовались транспортные пробки.

В центре Казани затруднено дорожное движение. Красным отмечены участки на ул. Чернышевского, Саид-Галеева, Бутлерова, Батурина, Туфана Миннуллина, а также на Щербаковском переулке. В городе произошло пять ДТП: на Оренбургском тракте, ул. Фрунзе, Батурина, Краснокшайской возле перекрестка с Большой Крыловкой, Назарбаева после перекрестка со Спартаковской, а также на развязке ул. Аграрной и проспекта Победы.

Кроме того, сегодня были задержаны несколько рейсов самолетов из Казани. Как объяснил «Реальному времени» руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин, отставание было незначительным. Оно объяснялось поздним прибытием воздушных судов в Казань и необходимостью их обработки противообледенительным реагентом перед вылетом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вечером 11 января, а также ночью и днем 12 января на территории Казани и Татарстана прогнозируют метель с ухудшением видимости до 1 000 м и менее. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами 15—20 м/с, локально до 23 м/с, в столице республики — 15—18 м/с. На дорогах появятся снежные заносы.

В Госавтоинспекции Казани предупредили, что из-за ветра перемещаются снежные валы и образуются наросты на дорогах. Это может привести к потере управления транспортным средством.

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Галия Гарифуллина