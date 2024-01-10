80 человек пострадали от морозов во время новогодних каникул в Казани
Из-за аномальных холодов во время новогодних каникул к казанским врачам обратились 80 человек
С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года за помощью в результате переохлаждений к медикам Казани обратились 55 человек, по поводу отморожений — 25. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Из них 77 человек были доставлены в стационары города.
884 раза в этот период бригады медиков выезжали к гражданам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. 54 из их доставили в медвытрезвитель.
Случаев травмирования в результате использования пиротехнических изделий и падения снега с крыши не зафиксировано.
По данным ведомства, всего ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) Казани за 11 дней было принято 18200 обращений от населения. Из них 2248 пациентов обратились в поликлиники, 15 952 обслужено бригадами ССМП.
— На станции скорой медицинской помощи работало круглосуточно 80 выездных бригад. В среднем они обслуживали 1820 вызовов, — добавили в пресс-службе минздрава РТ.
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