80 человек пострадали от морозов во время новогодних каникул в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за аномальных холодов во время новогодних каникул к казанским врачам обратились 80 человек

С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года за помощью в результате переохлаждений к медикам Казани обратились 55 человек, по поводу отморожений — 25. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Из них 77 человек были доставлены в стационары города.

884 раза в этот период бригады медиков выезжали к гражданам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. 54 из их доставили в медвытрезвитель.

Случаев травмирования в результате использования пиротехнических изделий и падения снега с крыши не зафиксировано.

По данным ведомства, всего ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) Казани за 11 дней было принято 18200 обращений от населения. Из них 2248 пациентов обратились в поликлиники, 15 952 обслужено бригадами ССМП.

— На станции скорой медицинской помощи работало круглосуточно 80 выездных бригад. В среднем они обслуживали 1820 вызовов, — добавили в пресс-службе минздрава РТ.

Галия Шакирова