УНИКС уверенно обыграл «Самару» в последнем домашнем матче 2023 года

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Баскетболисты казанского УНИКСа нанесли разгромное поражение «Самаре» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Матч, проходивший в Казани, завершился со счетом 81:61 (25:21,23:6,19:12,14:22)

После победы УНИКС сохранил вторую строчку в турнирной таблице. Первое место по-прежнему занимает ЦСКА, а «Зенит» идет третьим.

Последний матч в этом году казанские баскетболисты проведут уже 30 декабря. УНИКС сыграет в гостях с «Пари Нижний Новгород».

Это уже пятая победа подряд для подопечных Велимира Перасовича. В прошлом матче на своей площадке казанцы обыграли белорусский «Минск» со счетом 101:81.



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Айрат Назипов