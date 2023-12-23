В Татарстане доля ипотеки с господдержкой приблизилась к 70%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Спрос ипотечных заемщиков продолжает смещаться в сторону льготных программ. Доля жилищных сделок с господдержкой в ВТБ по Татарстану достигла 68% и на 10,2 пп превысила среднегодовое значение, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе банка.

Минимальное значение доли льготных сделок в выдачах ипотеки фиксировалось в этом году в апреле — тогда она составляла 46%. С мая спрос заемщиков на ипотеку с господдержкой начал усиливаться, и уже в августе в общем объеме выдач она достигла 62%. В ноябре доля господдержки превысила 65%, а в декабре приближается к 70%.

— С августа доля сделок с господдержкой стала значительно увеличиваться. В условиях роста ставок по базовым продуктам, льготные программы сохранили для татарстанцев возможность решить жилищный вопрос на доступных условиях. В 2023 году ВТБ в Татарстане выдал более 7 тысяч займов почти на 43 млрд рублей по субсидируемым ставкам, — объяснила управляющий банком в Татарстане, вице-президент Марьям Давлешина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Аналитика прогнозируют — в этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей, что станет новым рекордом рынка и почти на 60% превысит итоги 2022 года.

В Татарстане за ноябрь 2023 года совершили 10 975 сделок по купле-продаже жилья, что на 4,3% меньше, чем в октябре, когда их зарегистрировали 11 447. В республике за прошлый месяц официально зарегистрировано 12 299 сделок купли-продажи земельных участков. Из них в Казани — почти 1,4 тысячи.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов