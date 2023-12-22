«Поступил не по-пацански, поэтому «отшиваем» как чушпана»

«Водоканал Санкт-Петербурга» снял юмористический видеоскетч по мотивам скандального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем звучит просьба к жителям Северной столицы не выбрасывать вчерашние салаты оливье в унитаз, что ведет к риску образования засоров в канализационной трубе. В течение минутного ролика звучит грозная мелодия из популярного сериала. «Есть закон выше, чем пацанский. Не выбрасывай новогодние салаты в унитаз, не будь чушпаном», — призывают авторы видео, размещенного в телеграм-канале «Водоканал Санкт-Петербурга» . За сутки новогодняя пародия набрала 4,9 тысячи просмотров, что в разы больше официальных сообщений в канале.

В сюжете «коллеги с Водоканала» предстают в образах казанских гопников. Трое ребят бандитского вида встречают в уборной молодого человека с пустой тарелкой с национальным орнаментом. Тот выходит из туалета виноватым. «Кирилл у нас поступил не по-пацански, поэтому мы отшиваем его как чушпана, — дает команду «пахан» в форме десантника своему «пацану» в черной шапке до бровей и в спортивном костюме 90-х. — На районе передайте, что он больше не с нами», — поворачивается он к другому «пацану». В конце выходит заставка с обращением к петербуржцам не смывать остатки с новогоднего стола в канализацию.

Может, и казанскому «Водоканалу» стоит снять пародию на популярный телесериал «Бандитский Петербург»?

Как сообщало «Реальное время», сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова стал в этом году самым обсуждаемым российским сериалом на платформе «ВКонтакте», сообщала пресс-служба социальной сети. Он вызвал множество дискуссий. В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, нарушений законодательства в нем не нашли. Затем бизнес начал выпускать под этим брендом одежду и другие потребительские товары.

Луиза Игнатьева