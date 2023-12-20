На подлете к Белгороду российские силы ПВО сбили украинский беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня вечером около 21:00 мск российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале уточнил, что система ПВО сработала на подлете к городу. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

Предприятиям Татарстана предложили «бюджетную ПВО» против вражеских беспилотников. Вчера прошло заключительное в 2023 году заседание совета директоров «ТНХИ-Х», которое посвятили технологиям защиты в небе и от DDOS-атак. На нем гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин презентовал автоматизированные комплексы для перехвата нелегальных БПЛА.



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Илина Хакимова