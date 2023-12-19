Рустам Минниханов: «Бойцы из числа татарстанцев мужественно сражаются за будущее Родины»

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Основные векторы общественно-политической жизни и социально-экономического развития страны в настоящее время формируются с учетом спецоперации. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на XVIII съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

— Сплоченность общества вокруг нашего национального лидера — президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Владимировича Путина дает нам уверенность в успешном выполнении всех поставленных в рамках СВО задач. Сегодня бойцы из числа татарстанцев мужественно сражаются за будущее Родины, самоотверженно выполняют свой воинский долг, проявляют героизм и отвагу. К сожалению, не обходится без потерь. Память о бойцах, отдавших свою жизнь за Родину, должна быть увековечена в каждом городе и районе. Семьи военнослужащих, особенно погибших ребят, необходимо держать в центре повседневного внимания, — рассказал он.

Рустам Минниханов поблагодарил глав районов и представителей бизнеса за поддержку семей военнослужащих и активное участие в сборе и отправке гуманитарных грузов.



realnoevremya.ru/Галия Шакирова

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Галия Шакирова