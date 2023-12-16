Свыше полумиллиона человек в российских регионах остаются без электричества из-за непогоды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более 540 тысяч человек в различных российских регионах остаются без электроснабжения из-за непогоды, передает Минэнерго России.

По данным ведомства, в Ростовской области без электричества остается 91,9 тысячи человек, в ДНР — 201,9 тысячи, в ЛНР — 247,5 тысячи. Созданный оперштаб по борьбе со сложившейся ситуацией рассмотрел возможность оказания дополнительной помощи пострадавшим регионам со стороны энергокомпаний, подрядчиков, других регионов. Проведение аварийных работ остается на контроле у Минэнерго.

Напомним, в начале декабря в результате шторма в Крыму погибли 5 человек, еще 12 местных жителей пострадали. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Без электричества остались полмиллиона человек.



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Александр Зарипов