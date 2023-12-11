В Казани отремонтируют творческую мастерскую корпуса «А» КГЭУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Казани проведут ремонт помещений творческой мастерской корпуса «А» КГЭУ. На эти цели планируется направить 4,1 млн рублей из дохода от деятельности организации.

Согласно проектной документации, подрядчик должен будет демонтировать старую облицовку стен и обшить их новым сайдингом, который сам же и закупит. Кроме того, исполнитель проведет гидроизоляцию и утепление помещений при помощи минеральной ваты.

Также будет произведена замена кровли, каркаса алюминиевого витража и панелей навесного фасада.

Летом этого года стало известно, что КГЭУ построит спорткомплекс на улице Голубятникова, 18 в Казани. Эскизный проект уже готов. Сейчас идет его разработка, готовится проектно-сметная документация. Согласно проекту, на крыше здания расположатся два теннисных корта.

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Максим Кокунин