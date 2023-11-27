МВД Татарстана: «Ежегодно с помощью камер видеонаблюдения мы раскрываем около 2000 уголовных преступлений»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ПАО «Таттелеком»

Камеры видеонаблюдения, установленные в общественных местах, помогают сотрудникам правоохранительных органов раскрывать уголовные преступления и выявлять административные правонарушения. Об этом рассказал «Реальному времени» Евгений Прытков, начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления МВД по РТ:



— Ежегодно с помощью всех видеокамер мы раскрываем около 2000 уголовных преступлений и около 5000 административных правонарушений. Мы используем те из них, что установлены на улицах и в общественных местах, во дворах жилых домов. Подчеркну: камера сама по себе не раскрывает преступление, она выступает как инструмент, который помогает в расследовании. Но она добавляет ему оперативности. Спорные моменты по ДТП тоже можно прояснять с помощью камер наружного видеонаблюдения. Запись с видеокамеры мы можем использовать как доказательную базу в суде.

Евгений Прытков подкрепляет свои тезисы конкретными примерами. Среди преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения, — резонансные случаи, не только банальные магазинные кражи, но и убийства, и грабежи, и мошенничества. Например, так было раскрыто убийство мужчины в парке «Черное озеро» в Казани: сотрудники полиции по камерам выявили подозреваемого. Еще один пример — убийство в Кировском районе Казани: по камерам удалось выяснить, что подозреваемый в течение дня следовал за потерпевшим.

Евгений Прытков. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Важен и профилактический эффект: представители МВД утверждают, что наличие камер дисциплинирует людей и предотвращает нарушение общественного порядка. Евгений Прытков резюмирует:

— Хотелось бы, чтобы каждую точку республики мы охватили камерами. Сегодня многие стали понимать, что это нужно, и не только для расследования того или иного правонарушения, но и для их профилактики!

Людмила Губаева