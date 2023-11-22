Венера Ганеева: «Есть «Голос. Дети», а здесь «Шаян ТВ. Дети»
В этом году детскому татарскому телеканалу «Шаян ТВ» исполняется пять лет. Красивую дату отпразднуют 26 ноября в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля концертом «Шаян»да «Үзгәреш җиле» — «Ветер перемен» на «Шаян ТВ». О том, как идет подготовка к празднику, узнала корреспондент «Реального времени».
Дуэты мэтров и талантливых детей
Главными на концерте будут, конечно, дети. Уже пять лет телеканал проводит музыкальный фестиваль «Сәйлән». Победители нынешнего сезона выступят в первой части праздника. Некоторые в дуэте с приглашенными звездами. Так, народная артистка России и Татарстана, профессор Казанского государственного института культуры и искусств Венера Ганеева исполнит песню «Яратыгыз» вместе с Маратом Ахметзяновым. Известная певица Саида Мухаметзянова споет с Залиной Шакировой. Во второй части концерта ожидают 13 уже повзрослевших лауреатов предыдущих четырех сезонов конкурса.
Помимо этого, на концерте выступят и другие танцевальные и вокальные коллективы. С победителями фестиваля «Сәйлән» споет ансамбль «Батыр егетләр». Ждут на сцене и театр танца «Дорога из города». Из Набережных Челнов приедет театр песни «Мизгель». Посмотреть выступления телеканал пригласил ребят из театра «Апуш», школы «Адымнар».
Дети сейчас не мыслят жизни без современных технологий, вот и «Шаян ТВ» приходится поспевать за прогрессом. Вести концерт будут персонажи, созданные при помощи нейросетей. Это мальчик Шаян и девочка Биби — главные герои канала.
— Я рада, что уделяется огромное внимание развитию наших детей. В рамках конкурса «Сәйлән» я, будучи в жюри, увидела, насколько все-таки у нас талантливые дети, и рада, что они будут участвовать в замечательном фестивале. Есть фестиваль «Голос. Дети», а здесь получается «Голос — Шаян ТВ. Дети». Думаю, концерт пройдет с огромным успехом. Открываются новые горизонты для того, чтобы свой творческий потенциал претворять в жизнь, и у участников, и у педагогов, наставников, — поделилась мнением Венера Ганеева на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию.
Лучший телеканал для детей
Помимо концертной программы, «Шаян ТВ» рассказал об итогах пятилетней работы и презентовал сюжеты и клипы о своей деятельности. Телеканалу есть о чем рассказать. Например, в этом году он получил престижную республиканскую премию им. Мусы Джалиля и стал финалистом российской телевизионной национальной премии «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший телеканал для детей» наравне с федеральными компаниями.
— Мы не успели и глазом моргнуть, как прошло пять лет. Мы это и не заметили, потому что у нас на «Шаян ТВ» такая активная жизнь, собственный таинственный мир телевидения. Говоря о цифрах, если раньше у нас было 10 детей-ведущих, то сейчас число ведущих приближено к сотне, — рассказала исполнительный директор — главный редактор канала «Шаян ТВ», кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Татарстана Рамиля Сахабутдинова.
Но почивать на лаврах некогда: «Шаян ТВ» уже задумывается о новых высотах.
— Каждый год мы всегда создаем новые проекты. В этом году мы направили наше внимание на интернет, начали работать на ту аудиторию, которая живет именно в социальных сетях. Есть очень интересные проекты, которые уже полюбились нашим зрителям. Например, «Койрыклы жырчылар» — проект, в рамках которого дети поют и учатся вмести с героями. «Шаян Саннар», который учит детей считать, — рассказала заслуженный работник культуры Татарстана, начальник отдела редакторов телеканала «Шаян ТВ» Резеда Хасанова.
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