Венера Ганеева: «Есть «Голос. Дети», а здесь «Шаян ТВ. Дети»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В этом году детскому татарскому телеканалу «Шаян ТВ» исполняется пять лет. Красивую дату отпразднуют 26 ноября в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля концертом «Шаян»да «Үзгәреш җиле» — «Ветер перемен» на «Шаян ТВ». О том, как идет подготовка к празднику, узнала корреспондент «Реального времени».

Дуэты мэтров и талантливых детей

Главными на концерте будут, конечно, дети. Уже пять лет телеканал проводит музыкальный фестиваль «Сәйлән». Победители нынешнего сезона выступят в первой части праздника. Некоторые в дуэте с приглашенными звездами. Так, народная артистка России и Татарстана, профессор Казанского государственного института культуры и искусств Венера Ганеева исполнит песню «Яратыгыз» вместе с Маратом Ахметзяновым. Известная певица Саида Мухаметзянова споет с Залиной Шакировой. Во второй части концерта ожидают 13 уже повзрослевших лауреатов предыдущих четырех сезонов конкурса.

Помимо этого, на концерте выступят и другие танцевальные и вокальные коллективы. С победителями фестиваля «Сәйлән» споет ансамбль «Батыр егетләр». Ждут на сцене и театр танца «Дорога из города». Из Набережных Челнов приедет театр песни «Мизгель». Посмотреть выступления телеканал пригласил ребят из театра «Апуш», школы «Адымнар».

— Думаю, концерт пройдет с огромным успехом, — выразила уверенность Венера Ганеева. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дети сейчас не мыслят жизни без современных технологий, вот и «Шаян ТВ» приходится поспевать за прогрессом. Вести концерт будут персонажи, созданные при помощи нейросетей. Это мальчик Шаян и девочка Биби — главные герои канала.

— Я рада, что уделяется огромное внимание развитию наших детей. В рамках конкурса «Сәйлән» я, будучи в жюри, увидела, насколько все-таки у нас талантливые дети, и рада, что они будут участвовать в замечательном фестивале. Есть фестиваль «Голос. Дети», а здесь получается «Голос — Шаян ТВ. Дети». Думаю, концерт пройдет с огромным успехом. Открываются новые горизонты для того, чтобы свой творческий потенциал претворять в жизнь, и у участников, и у педагогов, наставников, — поделилась мнением Венера Ганеева на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию.



Лучший телеканал для детей

Помимо концертной программы, «Шаян ТВ» рассказал об итогах пятилетней работы и презентовал сюжеты и клипы о своей деятельности. Телеканалу есть о чем рассказать. Например, в этом году он получил престижную республиканскую премию им. Мусы Джалиля и стал финалистом российской телевизионной национальной премии «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший телеканал для детей» наравне с федеральными компаниями.

— Если раньше у нас было 10 детей-ведущих, то сейчас число ведущих приближено к сотне, — поделилась исполнительный директор — главный редактор канала «Шаян ТВ», кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Татарстана Рамиля Сахабутдинова. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы не успели и глазом моргнуть, как прошло пять лет. Мы это и не заметили, потому что у нас на «Шаян ТВ» такая активная жизнь, собственный таинственный мир телевидения. Говоря о цифрах, если раньше у нас было 10 детей-ведущих, то сейчас число ведущих приближено к сотне, — рассказала исполнительный директор — главный редактор канала «Шаян ТВ», кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Татарстана Рамиля Сахабутдинова.

— В этом году мы направили наше внимание на интернет, начали работать на ту аудиторию, которая живет именно в социальных сетях, — рассказала заслуженный работник культуры Татарстана, начальник отдела редакторов телеканала «Шаян ТВ» Резеда Хасанова. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Но почивать на лаврах некогда: «Шаян ТВ» уже задумывается о новых высотах.

— Каждый год мы всегда создаем новые проекты. В этом году мы направили наше внимание на интернет, начали работать на ту аудиторию, которая живет именно в социальных сетях. Есть очень интересные проекты, которые уже полюбились нашим зрителям. Например, «Койрыклы жырчылар» — проект, в рамках которого дети поют и учатся вмести с героями. «Шаян Саннар», который учит детей считать, — рассказала заслуженный работник культуры Татарстана, начальник отдела редакторов телеканала «Шаян ТВ» Резеда Хасанова.



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Галия Гарифуллина