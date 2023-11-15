В Татарстане работает 70 кабинетов психологического консультирования, оказывающих помощь участникам СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Весной Министерством здравоохранения России было принято решение об открытии во всех регионах страны кабинетов медико-психологического консультирования. С 1 июля в Татарстане заработали 70 таких кабинетов. Об этом на пресс-конференции о мерах поддержки участников СВО и их семей по линии здравоохранения рассказала замглавврача по медицинской части в РКПБ им. Бехтерева, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава республики Татьяна Гурьянова.

Как указала Гурьянова, там работают медицинские психологи, которые занимаются проблемами психологического плана, не ставя на учет к психиатру. По ее словам, специалисты из этих кабинетов могут оказывать помощь как при кризисных ситуациях действующим, так и уже демобилизовавшимся участникам СВО, или тем, кто приходит в период отпуска.

— Даже в самом маленьком районе на сегодняшний день открыт такой кабинет, — сказала она.

Главный внештатный специалист-психиатр отметила, что в настоящее время 39 специалистов проходят дополнительную переподготовку по медицинской психологии. Таким образом, с 1 января штаты этих кабинетов будут усилены в несколько раз.

— Если человек, вернувшийся из зоны боевых действий, стал жаловаться на плохой сон, на повторные кошмарные сновидения с возвращением воспоминаний, если у него плохое настроение и он перестал со всеми общаться, если он стал злоупотреблять алкоголем. Это все те поводы, когда стоит обратиться к медицинскому психологу. Не обязательно далеко уезжать. Достаточно записаться в своей Центральной районной больнице, — подчеркнула она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Кабинеты открыты для оказания кризисной помощи населению, в том числе членам семей и участникам СВО. Акценты очевидны, но на сегодня в любом случае все виды кризисной помощи оказываются. Каждая поликлиника и Центральная районная больница республики обладает таким кабинетом, — добавила специалист.

В сентябре президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации.



— Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной. Да, она чуть подороже, но нужно, чтобы государство выделило соответствующие дополнительные ресурсы — это точно, совершенно, — говорил он.



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Максим Кокунин