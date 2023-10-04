В августе оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 12,7%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В августе 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 123,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился на 12,7%, а по отношению к июлю этого года — на 2%.

Августовский оборот розничной торговли в Татарстане оказался самым большим за восемь месяцев 2023 года. Следом идут июль (120 млрд рублей) и июнь (115,3 млрд рублей).

Темпы роста оборота розничной торговли в республике в августе замедлились. В июле показатель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 14,8%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, за январь — август 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 878,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 8,6%.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам восьми месяцев стал лидером по обороту розничной торговли. В топ-3 также вошли Башкортостан и Нижегородская область.



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Татьяна Демина