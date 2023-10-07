Число клиентов коллективных средств размещения в Татарстане продолжает сокращаться

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за январь — август 2023 года услугами коллективных средств размещения воспользовались 1 761 832 человека. Это на 1,7%, или на 31,2 тысячи клиентов, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.



За январь услугами коллективных средств размещения в Татарстане воспользовались 170 137 человек, за февраль — 168 644, за март — 194 649. В апреле насчитали 206 230 клиентов, в мае — 217 162, в июне — 245 774.

В июне коллективные средства размещения республики приняли 294 105 человек. За август их услугами воспользовался 265 131 человек.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Согласно данным Росстата, за январь — август 2022 года услугами коллективных средств размещения Татарстана воспользовались 1 793 056 человек. Всего за прошлый год насчитали 2 374 810 клиентов.

Уменьшение числа клиентов коллективных средств размещения в Татарстане зафиксировали и по итогам января — июля 2023 года. За этот период их услугами воспользовался 1 496 701 человек — на 0,98% меньше, чем за семь месяцев прошлого года.



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Татьяна Демина