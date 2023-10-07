Число клиентов коллективных средств размещения в Татарстане продолжает сокращаться
В Татарстане за январь — август 2023 года услугами коллективных средств размещения воспользовались 1 761 832 человека. Это на 1,7%, или на 31,2 тысячи клиентов, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.
За январь услугами коллективных средств размещения в Татарстане воспользовались 170 137 человек, за февраль — 168 644, за март — 194 649. В апреле насчитали 206 230 клиентов, в мае — 217 162, в июне — 245 774.
В июне коллективные средства размещения республики приняли 294 105 человек. За август их услугами воспользовался 265 131 человек.
Согласно данным Росстата, за январь — август 2022 года услугами коллективных средств размещения Татарстана воспользовались 1 793 056 человек. Всего за прошлый год насчитали 2 374 810 клиентов.
Уменьшение числа клиентов коллективных средств размещения в Татарстане зафиксировали и по итогам января — июля 2023 года. За этот период их услугами воспользовался 1 496 701 человек — на 0,98% меньше, чем за семь месяцев прошлого года.
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Справка
К коллективным средствам размещения помимо гостиниц, мотелей и хостелов относятся санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и туристские базы.
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