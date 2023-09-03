Число клиентов коллективных средств размещения в Татарстане продолжает сокращаться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июль 2023 года услугами коллективных средств размещения, к которым, помимо гостиниц, мотелей и хостелов, относятся санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и туристские базы, воспользовался 1 496 701 человек. Это на 0,98% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.



В январе коллективные средства размещения в Татарстане приняли 170 137 клиентов, в феврале — 168 644, в марте — 194 649. За апрель их услугами воспользовались 206 230 человек, за май — 217 162, за июнь — 245 774.

В июле в коллективных средствах размещения в Татарстане разместили 294 105 человек. Это на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июль 2023 года в коллективных средствах размещения в Татарстане остановились 1 511 605 человек, следует из данных Россттата.

Напомним, сокращение числа клиентов коллективных средств размещения в Татарстане зафиксировали и по итогам первого полугодия. За этот период их услугами воспользовались 1 202 596 человек — на 5,4% меньше, чем за январь — июнь прошлого года.



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Татьяна Демина