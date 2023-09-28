Госдума приняла в I чтении законопроект о сроке до пяти лет тюрьмы за пропаганду экстремизма

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект об установлении уголовной ответственности за пропаганду и оправдание экстремизма.



Изменения вносятся в ст. 280 УК РФ о публичных призывах к экстремистской деятельности: документ дополняется ответственностью за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. В силе останутся нынешние санкции, предполагающие штраф до 300 тысяч рублей и до четырех лет лишения свободы. Если преступление было совершено с использованием интернета, срок лишения свободы может достигать пяти лет.

В примечании предлагается указать, что к публичному оправданию экстремизма относится публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

В июле глава Думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в Госдуму поправки в Уголовный кодекс России об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко