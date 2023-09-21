Казанский памятник эчпочмаку вошел в топ-10 самых забавных памятников России

В список десяти самых забавных памятников России вошел памятник татарскому пирожку. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Туту.ру».

— В Казани так любят выпечку, что даже установили памятник одному из главных татарских блюд — эчпочмаку. Там можно научиться готовить блюда татарской кухни на мастер-классе, поужинать в ресторане и купить сувениры, — цитирует экспертов сервиса «Газета.ru».

В топ также вошли памятники комару — хранителю Сибири в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО), самоизоляции в Санкт-Петербурге и клизме, которую несут маленькие ангелы, в Ставропольском крае. Были отмечены монументы, посвященные компьютерной клавиатуре в Екатеринбурге, огурцу на вилке из Старого Оскола (Белгородская область) и клубнике в Байкальске (Иркутская область). Кроме того, эксперты выделили памятники «Пермяк — соленые уши» в Перми и коня в пальто в Сочи.

Одним из самых нестандартных был признан монумент в Калужской области, посвященный сисадмину. Сооружение представляет собой перевернутый чайник с надписью «Повелителю софта и железа».



Памятник эчпочмаку высотой и шириной около 2 метров был установлен в национальном комплексе «Туган Авылым» в 2017 году.



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Галия Гарифуллина