В РАМТ сообщили о смерти актера Алексея Янина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Актер театра и кино Алексей Янин умер на 41-м году жизни. Информацию подтвердили в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ).

— Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало, — рассказали в пресс-службе.

Янин перенес обширный инсульт в 2015 году. После операции его ввели в медикаментозную кому на 2 месяца. Состояние актера после трепанации черепа оценивали как стабильно тяжелое.

скриншот realnoevremya.ru из видео MyDrumandbass/YouTube.com (сериал «Клуб»)

Зрителю актер был известен по работам в кино и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты».

Информация о смерти Янина ошибочно появилась в Сети 2 сентября. Позднее супруга актера Дарья Клюшникова рассказала, что ее муж находится в тяжелом состоянии. Он был переведен в реанимацию.

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Айрат Назипов