Умер бывший министр торговли Татарстана Ильдар Тимиргазеев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Скончался бывший министр торговли и потребительских услуг Татарстана Ильдар Тимиргазеев. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

Ильдар Тимиргазеев начал свою трудовую деятельность в 1974 году товароведом оптовой базы «Росхозторг». В 1981 году стал заместителем директора «Казгорбыткомбината». На должность министра был назначен в июле 1997 года. Спустя два года стал руководителем Управления государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Татарстану Министерства развития и торговли России.

— Ильдар Завдатович внес значительный вклад в развитие торгового сектора нашей республики. Выражаем соболезнования родным и близким Ильдара Завдатовича Тимиргазеева. Его имя навсегда останется в нашей памяти, — рассказали в пресс-службе министерства.

О дате и времени похорон информации пока нет.

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Айрат Назипов