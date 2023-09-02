Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нобелевский фонд отозвал недавнее приглашение послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы учли резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это решение (пригласить на вручение послов всех стран, — прим. ред.). Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме, — говорится заявлении фонда.

Вместе с этим в фонде рассказали, что послы трех стран «будут приглашены на церемонию в Осло».

Вчера Фонд Нобеля сообщил о том, что в этом году он решил изменить политику приглашения представителей разных стран и политических сил на свои мероприятия.

— Послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, соответственно, будут приглашены на церемонии вручения премии, — говорилось в его сообщении. Из этого следует, что послы России и Белоруссии также должны были быть представлены на мероприятии. В прошлом году их не приглашали на это событие, мотивировав это началом спецоперации России на Украине.

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Максим Кокунин