Российский истребитель сопроводил американский БПЛА над Черным морем

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Над акваторией Черного моря вблизи российской границы средства контроля обнаружили разведывательный беспилотник MQ-9A «Reaper» ВВС США. Для его перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30.

Как сообщили в Минобороны России, при приближении истребителя иностранный дрон выполнил разворот от государственной границы. После чего российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

— Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, — говорится в тексте оборонного ведомства.

На этой неделе вблизи Крыма произошел аналогичный случай. Над акваторией Черного моря обнаружили два беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar. В воздух подняли два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО, после чего БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

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Айрат Назипов