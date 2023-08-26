В Минкульте России заявили о желании развивать культурные связи с Индией

Россия намерена расширять культурные связи с Индией. Об этом заявил первый заместитель министра культуры страны Сергей Обрывалин на встрече с замминистра культуры Индии Минакаши Лекхи.

— Российская Федерация и Республика Индия являются значимыми культурными и духовными центрами современного мира, мы рады, что у нас общее видение и особое бережное отношение к культуре. Что еще более примечательно, так это то, что наши подходы к развитию международного культурного сотрудничества совпадают, что отражается в совместной работе не только в двустороннем формате, но и на платформах многосторонних механизмов, таких как G20, — подчеркнул он.

Обрывалин пригласил Индию принять участие в самом значимом международном событии в области культуры в России в этом году — Форуме объединенных культур, который пройдет в Санкт-Петербурге 16—18 ноября.

— У нас много мероприятий — обмен национальными культурными фестивалями. Скоро мы будем приветствовать Фестиваль индийской культуры в восьми городах России подряд. Сфера кинематографии также очень перспективна. Буквально вчера я участвовал в церемонии открытия Фестиваля российского кино в Варанаси. Поэтому мы намерены стремиться к дальнейшему расширению наших культурных связей, — добавил он.

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Елизавета Пуншева