Главе СКР доложат о расследовании дела о возможном нарушении прав жителей казанского ЖК «Солнечный город»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Татарстану Павлу Олейнику доложить о ходе проверочных мероприятий по факту возможного нарушения прав граждан в столице республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ появилась информация об обращении жителей казанского ЖК «Солнечный город» к председателю Следственного комитета России, в котором они сообщают о планах застройщика возвести на пустыре многоквартирные дома. Как утверждают жильцы, на этом месте должен был появиться культурно-досуговый центр.

Местные жители опасаются, что застройка приведет к перегрузке инженерных сетей, нехватке мест в школах и парковок.

— По факту возможного нарушения прав граждан СУ СК России по Татарстану проводится доследственная проверка, — уточнили в пресс-службе СКР.

В конце июля Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных результатах расследуемого уголовного дела о нарушении жилищных прав татарстанцев и установленных обстоятельствах. СМИ сообщали об аварийном состоянии жилого дома в Казани.

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Илина Хакимова