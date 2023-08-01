В Госдуме заявили об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Госдуме России обратили внимание на эпидемию «скрытой безотцовщины» в стране. Об этом заявил вице-спикер ГД Борис Чернышов, передает "Daily Moscow".

Согласно результатам опроса с участием 1,2 тысячи человек, в среднем в Москве отцы уделяют детям 35 минут своего внимания в день.

Борис Чернышов подчеркнул, что роль отца имеет важнейшее значение, а его участие в воспитании и общении с детьми — ключевой фактор для сохранения семьи.

realnoevremya.ru

По словам депутата Госдумы, члена Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, проблема стоит достаточно остро. Из-за большой загруженности на работе, многие современные родители действительно уделяют мало времени своим детям.

Борис Чернышов ранее обращался с предложением к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой запуска аналога «Пушкинской карты» — «Отцовская карта». На балансе карты предполагается нахождение 2 тысяч рублей, сумма будет пополняться каждый месяц.



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Илина Хакимова