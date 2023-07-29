В Татарстане подорожали яблоки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года средняя цена яблок выросла на 13,6%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. К концу июля она превысила 100 рублей за 1 кг.

На 9 января этого года покупка килограмма яблок обошлась бы татарстанцу в среднем в 88,98 рубля. По состоянию на 24 июля потратить придется около 101,1 рубля.

По сравнению с концом 2022 года средняя цены яблок в Татарстане выросла на 15,1%. На 26 декабря они стоили 87,8 рубля за килограмм.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 17 по 24 июля средняя цена яблок в республике выросла на 5,34%, подсчитали в Татарстанстате. Они вошли в число наибольшее подорожавших за неделю продуктов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина