В Татарстане при реконструкции трассы М-7 нашли погребения эпохи бронзового и железного веков

При реконструкции трассы М-7 «Волга» Казань — Екатеринбург нашли погребения эпохи бронзового и железного веков, сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Объект археологии «Чишмабашская стоянка I» обнаружили в 2021 году в ходе историко-культурной экспертизы территории, прилегающей к участку реконструкции трассы. Археологи начали исследовать объект в конце июня.

Территорию стоянки оставили носители срубной археологической культуры еще в XVII—XVI вв. до н. э. На ней были обнаружены следы, относящиеся к различным историческим эпохам:

— Найденный материал (осколки лепных керамических сосудов, фрагменты костей животных и т.п.) рассредоточен на большой территории, к сожалению, часть погребений была повреждена грызунами и распашкой полей, — указали в пресс-службе.

Ученые обнаружили на территории уже около 30 погребений. Кроме останков в захоронениях встречаются элементы костюма, бронзовые пряжки и височные подвески. В отдельных погребениях выявлены единичные бронзовые наконечники стрел. Встретилось и коллективное захоронение, в котором было погребено пять человек.

— Полученные материалы помогут дополнить представления ученых о материальной и духовной культуре населения Восточного Закамья в эпоху бронзы и раннего железного века. Все полученные находки, а также остеологический материал после лабораторного изучения будут переданы в государственный музейный фонд, — сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».

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Маргарита Головатенко