Опубликованы эскизы нового сквера на улице Волкова в Казани
Институт развития города опубликовал эскизы будущего сквера на улице Волкова в Казани. По проекту на площади 1,5 тысячи «квадратов» разместят амфитеатр, галереи и дворик, где расположится кирпичная брандмауэрная стена.
В сквере установят качели, теневые навесы и скамейки, а имеющиеся многолетние деревья сохранят.
Территория сквера граничит с двухэтажными многоквартирными домами №78 и №80 по ул.Волкова, которые были построены в конце XIX века. Сейчас активисты движения «Том Сойер фест» занимаются их обновлением.
Месяц назад стартовал VIII сезон акции «Том Сойер фест». Его открытие состоялось в зеленой зоне у домов №78 и 80/21 по улице Волкова. Подробности в материале — «Реального времени».
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