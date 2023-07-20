Опубликованы эскизы нового сквера на улице Волкова в Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru из сайта kzn.ru

Институт развития города опубликовал эскизы будущего сквера на улице Волкова в Казани. По проекту на площади 1,5 тысячи «квадратов» разместят амфитеатр, галереи и дворик, где расположится кирпичная брандмауэрная стена.

В сквере установят качели, теневые навесы и скамейки, а имеющиеся многолетние деревья сохранят.

Территория сквера граничит с двухэтажными многоквартирными домами №78 и №80 по ул.Волкова, которые были построены в конце XIX века. Сейчас активисты движения «Том Сойер фест» занимаются их обновлением.

скриншот realnoevremya.ru из сайта kzn.ru

Месяц назад стартовал VIII сезон акции «Том Сойер фест». Его открытие состоялось в зеленой зоне у домов №78 и 80/21 по улице Волкова. Подробности в материале — «Реального времени».

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Айрат Назипов