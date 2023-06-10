Олеся Балтусова: «Мы планируем начать уже на следующей неделе»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня в Казани стартовал VIII сезон акции «Том Сойер Фест». Его открытие состоялось в зеленой зоне у домов №78 и 80/21 по улице Волкова. В этом году участники фестиваля вернулись к домам, которые реставрировали в 2016 году, чтобы привести их фасады в порядок. Кроме того, в рамках «Том Сойер Феста» было решено создать сквер, посвященный движению и старой Казани. Подробностям с нами поделилась помощник раиса Татарстана по вопросам сохранения исторического и культурного наследия Олеся Балтусова.

«Уходящей натуры все меньше и меньше»

По ее словам, работы начнутся уже на следующей неделе, а их фронт будет очень обширным:

— Мы планируем начать уже на следующей неделе. В этом году у нас довольно большой фронт работ и «главным героем» этого сезона будет брандмауэрная стена, наши партнеры выполнят все специальные работы, а потом волонтеры будут счищать старую краску, подготавливать поверхность и наносить новую краску. На брандмауэрная стене мы хотим изобразить историю из жизни старого дома которой с нами поделился, сторожила этого дома Константин Лебедев. Каждый год в «Том Сойер Фесте» принимает участие около 300 волонтеров, мы работаем каждый день, кто может, тот приходит, кто-то заглядывает на час, кто-то на весь день.

Говоря о команде, Балтусова отметила, что работа движения является исключительно волонтерской, и поэтому пользу приносит даже обыкновенное внимание.

— У нас очень сплоченное братство, мы говорим — люди помогите нам с лесами, они помогают нам с лесами, никто не отказал еще. Просто даже их внимание и то уже польза, у нас же нет финансирования — это чисто волонтерская инициатива.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Одним из самых крупных проектов в этом году — станет сквер-музей. Как уточнила Балтусова, его целью будет сохранение истории старой Казани.

— В этом году так же будет построен сквер посвященный движению и старой Казани, у нас даже будет партнер по фонарям, фирма дает нам фонари безвозмездно. О таком месте мы мечтали изначально, как только начали заниматься охраной памятников, что нам нужен какой-то музей старой Казани. Каждый год мы понимали, что уходящей натуры все меньше и меньше и ее надо где-то фиксировать, и решили найти для этого какое-то место. Когда стали здесь обследовать территорию, мы думали что может быть поставим возле стены какой-нибудь наличник, потом эта мысль развивалась, мы посмотрели, что вся эта зеленная зона муниципальная земля. Собравшись всей командой в управление архитектурой, попросили у них содействие вместе с нами подумать — возможно ли этот сквер вместе с нами сделать памятью казанского дворика? — они сказали что все наши мысли совпали. Сейчас проект сквера находится в разработке.

Волонтерство — это семейное дело

Корреспондент «Реального времени» также пообщался с волонтерами движения, которые и занимаются работами по реставрации. Кто-то из них участвует в данной акции уже не первый год, а кто-то приходит в команду целыми семьями. Так, например 18-летняя Асиль Гизатова рассказала, что занимается волонтерством с самого детства, начав еще в 8 лет:

— Меня привела мама Анастасия, которая является координатором движения «Том Сойер Феста» на самый первый фестиваль и вот так я стала волонтером. Сюда к нам приходят очень много людей с семьями, так же приходят и наши бывшие подопечные с прошлых проектов, и Олеся Балтусова тоже пришла с семьей.

Участники вспоминают свою предыдущую работу на этой улице, отмечая ее уют:

— Я очень люблю улицу Волкова, там очень классная атмосфера и доброжелательные жильцы. Особенно хорошо если у жильцов есть собаки это огромный плюс к настроению.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также стоит отметить, что данное мероприятие не оставляет равнодушными людей из разных городов. А кто-то даже будучи переехав в другое место, все равно возвращается, чтобы поучаствовать в мероприятиях:

— Я поступаю в Москву, но каждое лето я буду возвращаться сюда и участвовать в волонтерской работе, потому что это уже как часть моей жизни. Участвую в этом движении я для того чтобы сохранить в целом город, чтобы идти по улице смотреть и наслаждаться тем, что ты внес какую то частичку себя в этот город — Вот ты идешь по городу и видишь забор, а я его красила. Это очень приятное чувство, классно ощущать себя частью всего этого.



С чего все начиналось

Фестиваль по восстановлению облика деревянных домов «Том Сойер Фест» проводится в Казани с 2016 года. Цель проекта — сохранить исторический облик города, донести его ценность до жителей и туристов. Первый подобный фестиваль провели в Самаре в 2015 году, и уже сейчас активисты восстанавливают исторические сооружения в 76 российских городах и поселках. С 2016 по 2022 годы в Казани силами волонтеров обновлено 16 домов.

Фестиваль носит некоммерческий характер и существует за счет пожертвований. Партнерами выступают строительные фирмы и технологи, типографии и музыканты, художники и журналисты, а также все неравнодушные люди города. Курирует фестиваль кафедра реконструкции и реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ.

В этот раз «главным героем» проекта стала брандмауэрная стена, возраст которой — около 150 лет. Для ее укрепления пригласили специалистов, а украсят стену художники-граффитисты — среди них организовали конкурс на право оставить свой след в истории города.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За прошедшие годы в рамках фестиваля было восстановлено множество известных исторических сооружений: дома Печникова (на ул. Ульяновых 16), Лебедева, Виноградовой, Распоповой, Берлянда-Филипсона (на ул. Волкова), Филипсона (на ул. Лесгафта, 19). Кроме того были отреставрированы фасады старых деревянных жилых домов в статусе ценных градоформирующих объектов — на ул. Достоевского, Тукая, Калинина, Сары Садыковой и других.

В прошлом году активисты обновили беседку в Усадьбе Боратынского и Свияжский дебаркадер, на реконструкцию которого было выделено 155,95 млн рублей. Кстати это первый случай, когда в рамках казанского фестиваля восстанавливали не жилой дом, а плавучую пристань.



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Кристина Миронова