В Татарстане ремонт объектов образования выполнен почти на 70%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане ремонт объектов образования выполнен почти на 70% от плана. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

— Я напомню — это 43 объекта, которые реализуются в рамках федеральных и республиканских программ. По детским садикам более 65% готовность объектов, с неплохой динамикой подрядчики работают, — заявил он.

На некоторых объектах работы уже завершили. Это, например, детский сад в Высокогорском районе Татарстана.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ремонт завершен также в шести школах республики. Они находятся в Тюлячинском, Сабинском, Буинском и Дрожанновском районах.

Напомним, по программе ремонта школьных пищеблоков в Татарстане работы пройдут на 143 объектах. Шесть из них уже завершены.



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Татьяна Демина