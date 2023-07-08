Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с московским «Торпедо»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью (1:1) с московским «Торпедо» в рамках товарищеского матча. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники». Право открыть счет в этой игре досталось игрокам «Торпедо», которые забили гол на 11-й минуте первой половины матча. Уже на 69 минуте второго тайма казанский полузащитник Дмитрий Кабутов смог выровнять счет.

Напомним, в начале этой недели «Рубин» обыграл «КАМАЗ» в товарищеском матче, игра завершилась со счетом 5:1.

«КАМАЗ» открыл счет на 17-й минуте, однако «Рубин» установил равенство на 34-й. Команды ушли на перерыв со счетом на табло 1:1. В следующие 45 минут казанцы отправил в ворота челнинского клуба четыре безответных мяча.



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Максим Кокунин