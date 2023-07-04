Пловец казанского «Синтеза» выиграл бронзу на турнире в Иркутске

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

В первый день турнира 3-го этапа Кубка России по плаванию пловец казанского «Синтеза» Николай Зуев. Как сообщает пресс-служба клуба, он выиграл бронзу.

Самую короткую дистанцию на спине спортсмен преодолел за 25.51сек. Такой же результат показал ещё один спортсмен — Дмитрий Савенко из Калужской области. Оба более чем на 0.3 сек отстали от серебряного призера Павла Самусенко из Мурманской области.

Соревнования в Иркутске продолжаются. В планах у Зуева еще один старт на дистанции 100м на спине.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 1 мая Николай Зуев завоевал золото в розыгрыше Кубка России по плаванию. Пловец преодолел дистанцию 200 м на спине за 2:02.33, на 0.09 и 0.18 сек быстрее, чем серебряный и бронзовый призеры.

Пловец присоединился к спортивному клубу «Синтез» в конце 2022 года. На его счету — множество побед в соревнованиях, в том числе награды в Первенстве Европы по плаванию среди юниоров 2018 года и Первенство мира среди юниоров 2019 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов