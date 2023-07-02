В Белгородской области сбили три беспилотника ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Белгородской области сбили три украинских беспилотника. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два дрона уничтожили за прошедшие сутки. Первый сбили силы ПВО в селе Тулянка. Обошлось без последствий. Второй БПЛА посадили в селе Муром. В результате инцидента никто не пострадал. Еще один беспилотник сбит сегодня.

— Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Вячеслав Гладков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Накануне Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в Шебекино в Белгородской области. Около 3 часов утра до двух усиленных танками мотопехотных рот украинских формирований предприняли попытку вторжения. Российские военные отразили три атаки и уничтожили более 30 террористов.



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Айрат Назипов