В Белгородской области сбили три беспилотника ВСУ
В Белгородской области сбили три украинских беспилотника. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Два дрона уничтожили за прошедшие сутки. Первый сбили силы ПВО в селе Тулянка. Обошлось без последствий. Второй БПЛА посадили в селе Муром. В результате инцидента никто не пострадал. Еще один беспилотник сбит сегодня.
— Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Вячеслав Гладков.
Накануне Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в Шебекино в Белгородской области. Около 3 часов утра до двух усиленных танками мотопехотных рот украинских формирований предприняли попытку вторжения. Российские военные отразили три атаки и уничтожили более 30 террористов.
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