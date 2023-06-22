В Мамадышском районе Татарстана началось строительство розария

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Мамадышском районе Татарстана стартовало строительство розария. Об этом РБК «Татарстан» сообщил предприниматель и автор проекта Ромик Палян.

По его словам, уже завершено межевание территории будущей теплицы — три участка соединены, начаты земляные работы. Палян также отметил удобное местоположение будущего розария.

— Логистически это очень удобно, мы будем находиться на трассе М-12 «Москва — Новосибирск», что очень для нас важно. В дальнейшем, если будем расширяться, трасса даст выход в Сибирь, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru

Палян также рассказал, что обслуживание будет голландским. При этом поставлять оборудование из Нидерландов не планируется.

— Думаю, что проблем по технологии нет, обходных путей много — мы и сейчас импортируем цветы из Голландии, и никаких проблем не возникает, — заверил он.

О том, что в Мамадыше построят первый в Татарстане розарий, стало известно около месяца назад. Тогда сообщалось, что сборку конструкции теплицы начнут в ближайшее время, запуск производства намечен на октябрь-ноябрь.

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Елизавета Пуншева