В Мамадышском районе Татарстана началось строительство розария
В Мамадышском районе Татарстана стартовало строительство розария. Об этом РБК «Татарстан» сообщил предприниматель и автор проекта Ромик Палян.
По его словам, уже завершено межевание территории будущей теплицы — три участка соединены, начаты земляные работы. Палян также отметил удобное местоположение будущего розария.
— Логистически это очень удобно, мы будем находиться на трассе М-12 «Москва — Новосибирск», что очень для нас важно. В дальнейшем, если будем расширяться, трасса даст выход в Сибирь, — подчеркнул он.
Палян также рассказал, что обслуживание будет голландским. При этом поставлять оборудование из Нидерландов не планируется.
— Думаю, что проблем по технологии нет, обходных путей много — мы и сейчас импортируем цветы из Голландии, и никаких проблем не возникает, — заверил он.
О том, что в Мамадыше построят первый в Татарстане розарий, стало известно около месяца назад. Тогда сообщалось, что сборку конструкции теплицы начнут в ближайшее время, запуск производства намечен на октябрь-ноябрь.
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