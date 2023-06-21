В Херсонской области от воды освободили 12 тысяч жилых домов

В Херсонской области от воды полностью освободили более 60 социально-значимых объектов и почти 12 тысяч жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

— На сегодняшний день от воды полностью освобождены 64 социально значимых и административных объекта, а также более 11,5 тыс. (11 795) жилых домов. Внутри помещений, освободившихся от воды, специалисты МЧС России проводят дезинфекционные мероприятия, — отмечается в сообщении.

Кроме того, только за последние сутки в штаб гуманитарной помощи доставлено свыше 40 тонн бутилированной воды.



Напомним, активная фаза наводнения в Херсонской области уже прошла. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Глава государства Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.

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Елизавета Пуншева