В России на 22% увеличилось число вакансий в сфере медицины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с января по май 2023 года увеличилось количество вакансий для медицинских работников на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



За январь — май 2023 года в России было открыто около 305 тыс. вакансий в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» (на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года).

Кроме того, увеличились и предлагаемые зарплаты: сегодня медикам предлагают 40—75 тыс. рублей, в том время как в том году в среднем эта сумма варьировалась в пределах 34—70 тыс. рублей.

В России сейчас открыто более 80 тыс. вакансий для медработников. Чаще всего ищут врачей различных специальностей (39% вакансий), администраторов в клиники (22%) и медсестер (14%).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обратим внимание, что по степени нехватки кадров сфера «Медицина, фармацевтика» находится на втором месте.

На одну вакансию приходится всего 1,9 активного резюме (меньше только в сфере автобизнеса — 1,8) при норме в 4,0—7,9. В 17 российских регионах предложений для медицинских работников больше, чем резюме.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Чукотском АО, Ненецком АО, Еврейской АО и Курганской области, где на одну медицинскую вакансию приходится менее 0,5 резюме.

Сегодня в России празднуют День медицинского работника. «Реальное время» подготовило спецпроект к этой дате, собрав истории о лучших из лучших представителях этой профессии. Наша редакция чтит и уважает труд врачей, всегда освещает их самоотверженную работу, особенно в условиях пережитой пандемии коронавируса, где медики были на передовой в борьбе со смертельным вирусом. От всего сердца мы поздравляем медиков Татарстана с их праздником, желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

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Илина Хакимова