В Казани полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани задержали подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.

По словам заявителя, злоумышленник с января по март 2023 года, угрожая применением насилия, требовал у потерпевшего деньги. В итоге тому был причинен ущерб в размере 450 тысяч рублей.

Отмечается, что с аналогичными заявлениями в полицию обратились еще четыре казанца.

Напомним, в мае в Набережных Челнах возбудили уголовное дело на группу из шести человек, которая вымогала деньги у двух местных предпринимателей. Главным фигурантом по делу стал изобретатель первой республиканской криптовалюты «ИТкоин» Денис Рындин.

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Елизавета Пуншева