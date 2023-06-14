Новости общества

13:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Сабантуе в Челнах усилят меры безопасности

12:59, 14.06.2023
На Сабантуе в Челнах усилят меры безопасности
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах примут усиленные меры безопасности во время проведения Сабантуя, сообщает Chelny-biz.ru.

Для охраны общественного порядка задействуют полицейских Набережночелнинского гарнизона, сотрудников частных охранных организаций, добровольные народные дружины и «Форпост». На территории проведения праздника организуют контрольно-пропускные пункты (шатры) с арочными металлодетекторами.

На праздник запрещено проносить алкоголь, жидкости и порошкообразные вещества, оружие, аэрозольные баллончики, стеклянные и металлические контейнеры, бутылки, банки, медицинские шприцы и иглы, воспламеняющиеся вещества.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Победитель национальной борьбы корэш на Сабантуе в Набережных Челнах получит автомобиль «Москвич», а еще традиционный приз — барана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем