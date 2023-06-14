На Сабантуе в Челнах усилят меры безопасности
В Набережных Челнах примут усиленные меры безопасности во время проведения Сабантуя, сообщает Chelny-biz.ru.
Для охраны общественного порядка задействуют полицейских Набережночелнинского гарнизона, сотрудников частных охранных организаций, добровольные народные дружины и «Форпост». На территории проведения праздника организуют контрольно-пропускные пункты (шатры) с арочными металлодетекторами.
На праздник запрещено проносить алкоголь, жидкости и порошкообразные вещества, оружие, аэрозольные баллончики, стеклянные и металлические контейнеры, бутылки, банки, медицинские шприцы и иглы, воспламеняющиеся вещества.
Победитель национальной борьбы корэш на Сабантуе в Набережных Челнах получит автомобиль «Москвич», а еще традиционный приз — барана.
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