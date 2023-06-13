В Татарстане из-за заморозков вновь пострадал урожай — видео

В Татарстане из-за заморозков пострадал урожай. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По информации передачи, жители Балтасинского и Арского районов массово жалуются на испорченные из-за заморозков саженцы. В Агрызском районе аграрии пытались спасти урожай — жгли костры холодной ночью по периметру огорода и урывали картофель соломой.

Отмечается, что больше всего страдают овощи в открытом грунте — огурцы и кабачки. Клубни картофеля защищены больше, однако также нуждаются в дополнительном уходе после низких температур.

— В первую очередь, на пострадавших площадях необходимо провести подкормки минеральными удобрениями, провести дополнительное окучивание, если это картофель, также применить антистрессовые препараты, которые позволят пережить эти неблагоприятные погодные условия, — сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Татарстану Виталий Новичков.

Напомним, заморозки в республике прогнозировались в ночь на понедельник, 12 июня. Тогда температура воздуха опускалась до -1 градуса, а 13 июня — до 0.



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Елизавета Пуншева