Из жизни ушел главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мутафин
Из жизни ушел главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин, сообщили в пресс-службе «Созвездия-Йолдызлык».
Прощание с музыкантом состоится 12 июня в 9:00 у мечеть Аль-Марджани, похороны — в деревне Сосна Балтасинского района.
Мустафин родился 6 января 1946 года в Казани. После окончания Казанского Государственного института культуры являлся руководителем и дирижером оркестровой группы Ансамбля.
Его талант подтверждался многочисленными дипломами Всероссийских, Всесоюзных и Международных конкурсов, государственными наградами. За годы работы Мустафина в ансамбле оркестр представлял множество оригинальным концертных программ, детских абонементных концертов, а также сольных концертов оркестра.
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