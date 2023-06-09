Александр Новак заявил о широком потенциале сотрудничества Абхазии и России

У России и Абхазии очень широкий потенциал сотрудничества. Об этом заявил зампредседателя правительства страны Александр Новак во время встречи с президентом республики Асланом Бжанией в Абхазии.

— У нас исторически добрые взаимоотношения, и связи сегодня активно развиваются. Абхазия увеличивает рост своей экономики, валового внутреннего продукта. Также и Россия содействует финансово, чтобы реализовать инфраструктурные проекты, обеспечить финансовую стабильность. У нас растет торгово-экономический оборот: по прошлому году он вырос на 73 процента. Я считаю, что это не предел, потому что есть большой потенциал в самых разных отраслях, — отметил он.

По его словам, перспективной отраслью в развитии сотрудничества является туризм.

— В первую очередь, это сфера туризма, новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы для привлечения сюда туристов. Это и восстановление работы аэропорта, чтобы обеспечить туристический поток, это и социальная сфера, которая активно развивается и ее надо и дальше обеспечивать для улучшения жизни людей и развития отношений, которые и так на высоком уровне между нашими народами, — подчеркнул Новак.

Напомним, 30 января делегация Абхазии прибыла в Татарстан. Она посетила Агентство инвестиционного развития РТ, ознакомившись там с инвестиционными проектами региона. Проведена встреча в Минэкономики республики.

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Елизавета Пуншева